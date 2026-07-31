डीएवी में तीसरे दिन भी निष्कासन : नकल करते दो धराए

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।बिजली करंट लगने से महिला घायल सिसवन। थाना क्षेत्र के घुरघाट के मठिया गांव में बिजली के करंट लगने से एक महिला अचेत हो गई।महिला स्थानीय निवासी ओमप्रकाश भारती की पत्नी 40...

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीबीसीएस पार्ट थर्ड 2024-28 परीक्षा 2025, दो पालियों में डीएवी पीजी कॉलेज, राजा सिंह कॉलेज, विद्या भवन महिला कॉलेज व जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज में तीसरे दिन भी दो पालियों में ली गई। लगातार तीसरे दिन भी नकल पर रोक नहीं लग सकी। एक दिन पूर्व ही जेपीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. अशोक कुमार मिश्रा ने चारों परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के उपरांत भी व उसके अगले दिन गुरुवार को भी तमाम सख्ती के बावजूद नकल जारी रही।

नकल पर कार्रवाई लिहाजा डीएवी पीजी कॉलेज केन्द्र पर पहली व दूसरी पाली में एक-एक परीक्षार्थी नकल करते धराए। लिहाजा नियमानुसार, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इधर, पहले दिन से ही दोनों पालियों में परीक्षा छोड़ने का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। बहरहाल, ग्रुप ए में पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से पूर्वाहृ 12 बजे तक चली। डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. डॉ. केपी गोस्वामी ने बताया कि पहली पाली में यूजी सीबीसीएस ग्रुप ए में आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या 606 व दूसरी पाली में आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या 605 थी। पहली पाली में 590 उपस्थित व 16 अनुपस्थित रहे। प्राचार्य ने बताया कि पहली पाली में एक परीक्षार्थी निष्कासित किया गया। उन्होंने बताया कि दूसरी पाली की परीक्षा अपराहृ दो बजे से शाम पांच बजे तक ली गई। इस दौरान 593 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 12 अनुपस्थित पाए गए, एक नकल के आरेाप में निष्कासित किया गया।

परीक्षा का शांतिपूर्ण संचालन राजा सिंह कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक डॉ. अजय कुमार पंडित ने बताया कि यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा 2025 सत्र 2024-28 तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। पहली पाली में 618 में 612 उपस्थिति व छह अनुपस्थित दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि दूसरी पाली में 329 उपस्थित व दो परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। विद्या भवन महिला कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. सीबी सिंह ने बताया कि प्रथम पाली में कुल 263 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होने वाले थे। इनमें 257 उपस्थित व 7 अनुपस्थित दर्ज किए गए। दूसरी पाली में 288 में 285 उपस्थित व तीन परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं, जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. मो. इद्रीस आलम ने बताया कि पहली पाली में 60 व दूसरी पाली में 36 परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति रही। प्राचार्य ने बताया कि पहली पाली में 1011 में 951 व दूसरी पाली में 1006 में 970 परीक्षार्थियों ने अपने-अपने विषयों की परीक्षा दी। इधर, सीबीसीएस पार्ट थर्ड 2024-28 परीक्षा 2025, में तीसरे दिन ग्रुप ए में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत व कॉमर्स जबकि ग्रुप बी में अपराहृन 2 बजे से शाम 5 बजे तक हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र, विषय की परीक्षा आयोजित की गई।