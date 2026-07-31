Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीएवी में तीसरे दिन भी निष्कासन : नकल करते दो धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।बिजली करंट लगने से महिला घायल सिसवन। थाना क्षेत्र के घुरघाट के मठिया गांव में बिजली के करंट लगने से एक महिला अचेत हो गई।महिला स्थानीय निवासी ओमप्रकाश भारती की पत्नी 40...

डीएवी में तीसरे दिन भी निष्कासन : नकल करते दो धराए

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। सीबीसीएस पार्ट थर्ड 2024-28 परीक्षा 2025, दो पालियों में डीएवी पीजी कॉलेज, राजा सिंह कॉलेज, विद्या भवन महिला कॉलेज व जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज में तीसरे दिन भी दो पालियों में ली गई। लगातार तीसरे दिन भी नकल पर रोक नहीं लग सकी। एक दिन पूर्व ही जेपीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. अशोक कुमार मिश्रा ने चारों परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के उपरांत भी व उसके अगले दिन गुरुवार को भी तमाम सख्ती के बावजूद नकल जारी रही।

ये भी पढ़ें:यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा में नहीं रूक रहा नकल, दो निष्कासित

नकल पर कार्रवाई

लिहाजा डीएवी पीजी कॉलेज केन्द्र पर पहली व दूसरी पाली में एक-एक परीक्षार्थी नकल करते धराए। लिहाजा नियमानुसार, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इधर, पहले दिन से ही दोनों पालियों में परीक्षा छोड़ने का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। बहरहाल, ग्रुप ए में पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से पूर्वाहृ 12 बजे तक चली। डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. डॉ. केपी गोस्वामी ने बताया कि पहली पाली में यूजी सीबीसीएस ग्रुप ए में आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या 606 व दूसरी पाली में आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या 605 थी। पहली पाली में 590 उपस्थित व 16 अनुपस्थित रहे। प्राचार्य ने बताया कि पहली पाली में एक परीक्षार्थी निष्कासित किया गया। उन्होंने बताया कि दूसरी पाली की परीक्षा अपराहृ दो बजे से शाम पांच बजे तक ली गई। इस दौरान 593 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 12 अनुपस्थित पाए गए, एक नकल के आरेाप में निष्कासित किया गया।

ये भी पढ़ें:स्नातक परीक्षा : कमला राय कॉलेज केंद्र पर नकल करते 4 धराए, निष्काषित

परीक्षा का शांतिपूर्ण संचालन

राजा सिंह कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक डॉ. अजय कुमार पंडित ने बताया कि यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा 2025 सत्र 2024-28 तीसरे दिन भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। पहली पाली में 618 में 612 उपस्थिति व छह अनुपस्थित दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि दूसरी पाली में 329 उपस्थित व दो परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। विद्या भवन महिला कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. सीबी सिंह ने बताया कि प्रथम पाली में कुल 263 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होने वाले थे। इनमें 257 उपस्थित व 7 अनुपस्थित दर्ज किए गए। दूसरी पाली में 288 में 285 उपस्थित व तीन परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं, जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. मो. इद्रीस आलम ने बताया कि पहली पाली में 60 व दूसरी पाली में 36 परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति रही। प्राचार्य ने बताया कि पहली पाली में 1011 में 951 व दूसरी पाली में 1006 में 970 परीक्षार्थियों ने अपने-अपने विषयों की परीक्षा दी। इधर, सीबीसीएस पार्ट थर्ड 2024-28 परीक्षा 2025, में तीसरे दिन ग्रुप ए में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत व कॉमर्स जबकि ग्रुप बी में अपराहृन 2 बजे से शाम 5 बजे तक हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र, विषय की परीक्षा आयोजित की गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीबीसीएस पार्ट थर्ड परीक्षा 2024-28 कब आयोजित हुई?
सीबीसीएस पार्ट थर्ड 2024-28 परीक्षा 2025 में आयोजित हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।