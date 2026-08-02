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हिसुआ में नकली डीएपी और सल्फर सप्लाई का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड के धर्मपुर गांव में नकली डीएपी खाद और सल्फर सप्लाई का भंडाफोड़ हुआ है। लगभग 5 लाख रुपये मूल्य की सामग्री बरामद की गई है। गिरफ्तार ट्रक चालक और उप चालक की पहचान की गई है। मामला दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

हिसुआ में नकली डीएपी और सल्फर सप्लाई का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड के धर्मपुर गांव में शनिवार को नकली डीएपी खाद और सल्फर सप्लाई का भंडाफोड़ हुआ है। इस दौरान एक ट्रक से लगभग 5 लाख रुपये मूल्य की डीएपी और सल्फर बरामद किया गया। मौके से ट्रक चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार ट्रक चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी राजेंद्र तिवारी के पुत्र मोनू तिवारी और उप चालक की पहचान महेश दिवाकर के पुत्र संजय दिवाकर के रूप में की गई है। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया गया है।

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जांच प्रक्रिया

जानकारी के अनुसार, हिसुआ बीएओ विकास कुमार क्षेत्र भ्रमण के लिए तुंगी की ओर जा रहे थे। इसी बीच उनकी नजर धर्मपुर के समीप एक मकान के समीप यूपी नंबर के खड़े एक ट्रक पर पड़ी। उस ट्रक से डीएपी खाद और सल्फर अनलोड किया जा रहा था। शक के आधार पर जब वह ट्रक के समीप पहुंचे, तब वहां करीब 6 की संख्या में रहे लोग उनसे उलझ पड़े। इस पर बीएओ ने पुलिस और जिले के अन्य वरीय अधिकारियों से मदद मांगी। जानकारी मिलते ही एएसआई राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस दलबल के साथ पहुंची, लेकिन पुलिस वाहन को देखते ही चालक और उपचालक को छोड़कर अन्य सभी लोग यूपी नंबर की स्कॉर्पियो से भाग निकले।

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पुलिस की रिपोर्ट

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया डीएपी और सल्फर नकली प्रतीत होता है। हिसुआ के जिस गोदाम में सामग्री उतारी जा रही थी, उसे सील कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। (हिसुआ से उदय कुमार सिन्हा)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नकली डीएपी खाद और सल्फर कब बरामद किया गया?
नकली डीएपी खाद और सल्फर शनिवार को बरामद किया गया।
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