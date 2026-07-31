भेलूपुर में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, 30 गिरफ्तार
वाराणसी में साइबर पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जिसमें 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में 22 महिलाएं शामिल हैं। ये लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए धोखाधड़ी कर रहे थे, और विदेशी नागरिकों को भी निशाना बना रहे थे।
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर पुलिस और भेलूपुर पुलिस ने गुरुवार रात छापेमारी कर भेलूपुर में एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इस दौरान 30 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 22 युवतियां शामिल हैं। कॉल सेंटर से कंप्यूटर लैपटॉप और अन्य डिजिटल डेटा भी बरामद किया गया है। कॉल सेंटर का नेटर्वक विदेशों से भी जुड़ा था। एसीपी भेलूपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि सूचना मिली की भेलूपुर में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। इस पर पुलिस टीम ने कॉल सेंटर को चारो तरफ से घेर लिया और छापेमारी की। पुलिस ने देखा कि वहां 30 लोग थे। इनमें 22 युवतियां थी।
सब कॉल करने में व्यस्त थीं। पूछताछ में पता चला कि कॉल सेंटर में काम करने वाले व्यापारियों और अन्य लोगों से संपर्क कर उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अधिक मुनाफा दिलाने का दावा करते थे। लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज दिखाए जाते थे। कॉल करने वाले लोग खुद को किसी मल्टीनेशनल कंपनी का अधिकृत एजेंट बताते थे। गिरोह केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं बल्कि अमेरिकी नागरिकों को भी अपना निशाना बनाता था। इसके लिए फर्जी एप्पल और कस्टमर सपोर्ट के नाम का इस्तेमाल किया जाता था। एसीपी ने बताया कि बरामद दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह कब से सक्रिय था और अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है।
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