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शिव के जयकारों के साथ गंतव्य की ओर बढ़ रहा कांवड़ियों का कारवां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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फोटो शिव के जयकारों के साथ गंतव्य की ओर बढ़ रहा कांवड़ियों का कारवां शिव के जयकारों के साथ गंतव्य की ओर बढ़ रहा कांवड़ियों का कारवां

शिव के जयकारों के साथ गंतव्य की ओर बढ़ रहा कांवड़ियों का कारवां

भगवानपुर, संवाददाता। चल-चल रे कांवरिया, कांधे कांवड़ धर ले, जैसे भजनों की धुनों पर थिरकते शिवभक्तों का कारवां आगे बढ़ रहा है।। शिवभक्त कई दिनों से आस्था के पथ पर दौड़ने में लगे हैं। शिवभक्त बुधवार को तेज धूप के बीच तपती सड़कों से नंगे पांव कदम आगे बढ़ाने में लगे रहे। बम-बम के जयकारों के साथ आगे बढ़ती टोलियां हर किसी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। कई दिनों से हाईवे पर कांवड़ का सिलसिला जारी है। इक्का-दुक्का टोलियां भगवानपुर के बीच से होकर शिवालयों का रुख करने में लगी हैं।

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