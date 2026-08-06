54 फीट लंबी व 54 किलो चांदी से सजी कांवर लेकर बाबाधाम रवाना हुए 600 शिवभक्त54 फीट लंबी व 54 किलो चांदी से सजी कांवर लेकर बाबाधाम रवाना हुए 600 शिवभक्त

असरगंज, श्रावणी मेले के दौरान शिवभक्तों की आस्था ने ऊंचाई पकड़ ली है। 600 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था 54 फीट लंबी कांवर लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। इस अनोखी यात्रा में भक्तों ने विभिन्न तरीकों से अपने श्रद्धा को व्यक्त किया। बारिश भी भक्तों की यात्रा में रुकावट नहीं बनी।

असरगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेले के दौरान असरगंज कच्ची कांवरिया पथ पर शिवभक्तों की आस्था चरम पर है। बोलबम के जयघोष के बीच गेरुआ वस्त्रधारी कांवरिये आकर्षक कांवरों के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पटना सिटी के विशाल शिवधारी कांवरियां संघ के 600 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था 54 फीट लंबी और 54 किलो चांदी से सजी भव्य कांवर लेकर सुल्तानगंज से असरगंज होते देवघर के लिए रवाना हुए। आकर्षक कांवर पर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, मां दुर्गा और मां काली की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। वहीं चांदी से बाबा बैद्यनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर की सुंदर प्रतिकृति भी बनाई गई थी, जो राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। संघ के सदस्यों ने बताया कि, बाबा बैद्यनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर के बीच की दूरी 54 फीट मानी जाती है। इसी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में कांवड़ की लंबाई 54 फीट रखी गई है तथा इसे 54 किलो चांदी से सजाया गया है। संघ के सदस्य मनीष कुमार ने बताया कि, वर्ष 2008 से यह परंपरा लगातार निभाई जा रही है। उनका उद्देश्य शिवभक्ति के इस महापर्व को भव्य स्वरूप देना और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को एकजुट कर बाबा की आराधना करना है। संघ के सदस्य के अनुसार, यह जत्था लगभग 54 घंटे में देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे।

बारिश और प्रकृति की मनोहारी छटा के बीच बाबाधाम रवाना हुए कांवरिये तारापुर,निज संवाददाता। प्रकृति की मनोहारी छटा के बीच बुधवार को कच्ची कांवरिया पथ पूरी तरह शिवमय बना रहा। पूरा मार्ग श्रद्धालुओं के बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से दिनभर गुंजायमान रहा। आसमान में छाए बादल और बीच-बीच में हो रही बारिश ने कांवरियों की थकान दूर कर उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। सुहावने मौसम का असर यह रहा कि, अधिकांश कांवरिये बिना रुके अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। मार्ग पर गेरुआ वस्त्र धारण किए शिवभक्तों की लंबी कतारें श्रद्धा और आस्था का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। कांवरियों के मुख से निरंतर निकल रहे शिव मंत्रों और जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। मौसम अनुकूल रहने के कारण श्रद्धालुओं ने विश्राम की अपेक्षा यात्रा को प्राथमिकता दी। शाम में झमाझाम बारिश के कारण अधिकांश कावंरियों ने यात्रा स्थगित कर धर्मशाला एवं टेंट सिटी में विश्राम करते दिखे। बारिश कमने के बाद कांवरियों ने फिर यात्रा शुरू की। कच्ची कांवरिया पथ पर निजी संस्थानों और सरकारी स्तर पर कांवरियों की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, विश्राम एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। पूरे दिन शिवभक्तों की आस्था, अनुशासन और उत्साह ने कच्ची कांवरिया पथ को भक्ति के रंग में रंगे रखा।

शिव भजनों से गूंजा कच्ची कांवरिया पथ,भक्ति में डूबे कांवरिये तारापुर,निज संवाददाता। मंगलवार की शाम असरगंज स्थित कच्ची कांवरिया पथ से सटे शंभुगंज मोड़ के निकट सांस्कृतिक मंच पर आयोजित भक्ति संगीत संध्या ने कांवरियों को भक्तिरस में सराबोर कर दिया। देर शाम शुरू हुए कार्यक्रम में महिला कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शिव भजनों की मनमोहक प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। महिला कलाकार नीतू ने मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम-रोम में समाया नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे भजन प्रस्तुत किया। इस भावपूर्ण प्रस्तुति ने कांवरियों को भाव-विभोर कर दिया। पूरा पंडाल हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से गूंज उठा। इसके अलावा जसपाल के द्वारा शिव तांडव स्तोत्र, भोले ओ भोले, शिव शंकर को जिसने पूजा,बम-बम बोल रहा है काशी आदि शिव भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु झूम उठे। कलाकारों की मधुर गायकी और वाद्य यंत्रों के आकर्षक समन्वय ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

हाथों के बल 'बिच्छू बम' बन बाबाधाम रवाना हुआ शिवभक्त असरगंज, निज संवाददाता। सावन माह में सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था का अनोखा स्वरूप देखने को मिल रहा है। असरगंज में पश्चिम बंगाल के राजकुमार महतो दोनों हाथों के बल बिच्छू बम मुद्रा में बाबाधाम की यात्रा करते नजर आए। राजकुमार महतो ने बताया कि, वह पिछले दो वर्षों से देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। अबतक 12 ज्योतिर्लिंगों, चार धाम तथा 21 शक्तिपीठों के साथ मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम, सालासर बालाजी, बागेश्वर धाम, चित्रकूट सहित कई तीर्थों के दर्शन कर चुके हैं। पिछले वर्ष उन्होंने सुल्तानगंज से बाबाधाम तक बिच्छू यात्रा एक महीने में पूरी की थी। इस वर्ष 12 दिनों में वह असरगंज पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि, एक बार में 60 से 70 फीट तक हाथों के बल चलते हैं और इसे भोलेनाथ की कृपा मानते हैं।

घुटनों के बल बाबाधाम रवाना हुए लखीसराय के सुबोध असरगंज, निज संवाददाता। लखीसराय जिले के रामचंद्रपुर निवासी सुबोध कुमार सिंह बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा घुटनों के बल कर रहे हैं। सुबोध के साथ तीन और सदस्य सहयोगी के रूप में चल रहे हैं। एक सहयोगी लगातार फोम का गद्दा बिछाते हैं, जिस पर सुबोध घुटनों के बल आगे बढ़ते हैं।

सुबोध ने बताया कि, बाबा पर अटूट आस्था के कारण उन्होंने यह संकल्प लिया है। इससे पहले वे दंड प्रणाम कर नौ बार यात्रा कर चुके हैं।

नौवें दिन सुबोध बम सुल्तानगंज से मुंगेर जिला सीमा प्रारंभ कमरांय चौक पहुंचे। घुटनों के बल 108 किलोमीटर का सफर तय करना आसान नहीं। लेकिन भोले की भक्ति के आगे हर कष्ट छोटा लग रहा है। कांवरिया पथ पर सुबोध की भक्ति देखकर लोग हर-हर महादेव की जयकारे लगा उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं।

पुलिस ने वृद्धा को परिजनों से मिलाया तारापुर। कांवर यात्रा के दौरान बिछड़ी 80 वर्षीय शकुंती देवी को तारापुर पुलिस ने सुरक्षित उनके परिजनों से मिला दिया। सोमवार देर रात महापुर के पास भटकती वृद्धा को दो युवकों ने मानवता दिखाते हुए थाना पहुंचाया। रोगा अनिल सिंह ने पूछताछ कर सारण के गढ़खा थाना से संपर्क किया, जिसके बाद मंगलवार रात उनका पुत्र राम बाबू व पुत्रवधू थाना पहुंचे। सत्यापन के बाद वृद्धा को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मां को सकुशल पाकर परिवार के लोगों ने पुलिस टीम का आभार जताया।