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रुबीना की शिवभक्ति तोड़ रही मजहब की दीवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी की रुबीना अंसारी, जो जन्म से मुस्लिम हैं, भगवान शिव की आराधना कर रही हैं। गाजीपुर निवासी रुबीना ने पिछले एक दशक में काशी के मंदिरों में नियमित रूप से दर्शन किए हैं और शिव की पूजा करती हैं। उनके परिवार ने शुरू में ऐसा करने के लिए मना किया था, लेकिन रुबीना की श्रद्धा ने सबका नजरिया बदल दिया।

रुबीना की शिवभक्ति तोड़ रही मजहब की दीवार

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। सावन में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के बीच काशी की एक तस्वीर ने धर्म और मजहब की सीमाओं से ऊपर आस्था की मिसाल पेश की है। जन्म से मुस्लिम होने के बावजूद रुबीना अंसारी वर्षों से भगवान शिव की आराधना कर रही हैं। गाजीपुर की मूल निवासी रुबीना अंसारी नियमित रूप से काशी के मंदिरों में दर्शन करने जाती हैं। पूरी श्रद्धा के साथ बेलपत्र-चंदन अर्पित करने के बाद भोलेनाथ का जलाभिषेक करती हैं। उनके मंदिर जाने की शुरुआत करीब एक दशक पहले हुई। वह महादेव की पूजा के साथ सावन के सोमवार, महाशिवरात्रि, रंगभरी एकादशी के अलावा शारदीय और वासंतिक नवरात्र में नौ दिन उपवास भी करती हैं।

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रुबीना 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वाराणसी आ गईं। यहां उन्होंने इंटर के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से स्नातक तथा स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में वह एक रियल एस्टेट कंपनी में कार्यरत हैं। रुबीना ने बताया कि शुरुआत में परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें इन धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी थी लेकिन उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण को देखकर परिवार का नजरिया बदल गया। रुबीना के पिता सेवानिवृत्त शिक्षक हैं।

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