Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरिद्वार से कांवड़ लेकर मीरापुर पहुंचीं दो सहेलियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

मीरापुर में श्रावण मास के दौरान दो सहेलियां प्रिया और मोनी कांवड़ लेकर पहुंचीं। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के उद्देश्य से चल रही थीं। उनकी आस्था और उत्साह ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भारत की महिलाओं की शक्ति साबित करने के लिए यह संकल्प लिया।

हरिद्वार से कांवड़ लेकर मीरापुर पहुंचीं दो सहेलियां

मीरापुर। श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान मंगलवार को हस्तिनापुर निवासी दो सहेलियां कांवड़ लेकर मीरापुर पहुंचीं। दोनों की अटूट आस्था, उत्साह और श्रद्धा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मंगलवार की दोपहर हस्तिनापुर निवासी प्रिया व मोनी कांवड़ लेकर मीरापुर पहुंची तो उनकी अटूट श्रद्धा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। कांवड़ ला रही प्रिया व मोनी ने बताया कि दोनों सहेलियां हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के उद्देश्य से पैदल कांवड़ लेकर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर भारत की नारी को कमजोर माना जाता है इसी को गलत साबित करने के लिए उन्होंने कांवड़ लाने की ठानी।

ये भी पढ़ें:मिनी हरिद्वार से बेटियों ने अपनी-अपनी मन्नतें पूरी होने को उठाई कांवड़

मीरापुर पहुंचने पर लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया और उनकी भक्ति की सराहना की।

ये भी पढ़ें:ओलंपिक मेजबानी के लिए कांवड़ उठाएंगी उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य, 22 KM पैदल यात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Kanwar Yatra Muzaffar Nagar Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।