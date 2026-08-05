हरिद्वार से कांवड़ लेकर मीरापुर पहुंचीं दो सहेलियां
मीरापुर में श्रावण मास के दौरान दो सहेलियां प्रिया और मोनी कांवड़ लेकर पहुंचीं। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के उद्देश्य से चल रही थीं। उनकी आस्था और उत्साह ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भारत की महिलाओं की शक्ति साबित करने के लिए यह संकल्प लिया।
मीरापुर। श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान मंगलवार को हस्तिनापुर निवासी दो सहेलियां कांवड़ लेकर मीरापुर पहुंचीं। दोनों की अटूट आस्था, उत्साह और श्रद्धा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मंगलवार की दोपहर हस्तिनापुर निवासी प्रिया व मोनी कांवड़ लेकर मीरापुर पहुंची तो उनकी अटूट श्रद्धा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। कांवड़ ला रही प्रिया व मोनी ने बताया कि दोनों सहेलियां हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के उद्देश्य से पैदल कांवड़ लेकर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर भारत की नारी को कमजोर माना जाता है इसी को गलत साबित करने के लिए उन्होंने कांवड़ लाने की ठानी।
मीरापुर पहुंचने पर लोगों ने उनका उत्साहवर्धन किया और उनकी भक्ति की सराहना की।
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