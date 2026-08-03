Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

10 किलो की लोहे की जंजीर शरीर में बांध देवघर रवाना हुए शंभू डाकबम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

असरगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के पहले रविवार को कांवरियों का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जहानाबाद के शंभू ने 10 किलो वजनी लोहे की जंजीर बांधकर दूसरी बार देवघर के लिए यात्रा की। उनकी अटूट श्रद्धा और कठिन तपस्या ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया।

10 किलो की लोहे की जंजीर शरीर में बांध देवघर रवाना हुए शंभू डाकबम

असरगंज, निज संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के पहले रविवार को असरगंज के कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था और भक्ति का अनूठा दृश्य देखने को मिला। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर हजारों डाक बम एवं सामान्य कांवरिये देवघर की ओर बढ़ते रहे। इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच जहानाबाद जिले के जिनार गांव निवासी शंभू अपनी अनोखी यात्रा के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। शंभू अपने शरीर पर करीब 10 किलो वजनी लोहे की जंजीर बांधकर दूसरी बार डाक बम के रूप में देवघर जा रहे हैं। उन्हें देखने और उनकी आस्था को निहारने के लिए मार्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही।

ये भी पढ़ें:रेलवे प्लेटफार्म पर दिखी कांवरियों की भीड़, गूंजे बम-बम भोले के जयकार

शंभू ने बताया कि, पिछले वर्ष पहली बार डाक बम बनकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था। बाबा की कृपा से परिवार में सुख-शांति और खुशहाली आई। इसी विश्वास और अटूट श्रद्धा के कारण उन्होंने इस वर्ष भी कठिन संकल्प के साथ यात्रा शुरू की है। उन्होंने बताया कि डाक बम के रूप में वे बिना कहीं रुके लगभग 14 से 15 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। उनका कहना है कि बाबा के प्रति अटूट आस्था ही उन्हें इस कठिन तपस्या को पूरा करने की शक्ति प्रदान करती है।

ये भी पढ़ें:Simdega News: कांवरियों का दल देवघर व वेदव्यास रवाना
ये भी पढ़ें:कड़ी धूप में बोल बम का नारा कांवरियों का बन रहा सहारा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Munger News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।