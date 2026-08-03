10 किलो की लोहे की जंजीर शरीर में बांध देवघर रवाना हुए शंभू डाकबम
असरगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के पहले रविवार को कांवरियों का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जहानाबाद के शंभू ने 10 किलो वजनी लोहे की जंजीर बांधकर दूसरी बार देवघर के लिए यात्रा की। उनकी अटूट श्रद्धा और कठिन तपस्या ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया।
असरगंज, निज संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के पहले रविवार को असरगंज के कच्ची कांवरिया पथ पर आस्था और भक्ति का अनूठा दृश्य देखने को मिला। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर हजारों डाक बम एवं सामान्य कांवरिये देवघर की ओर बढ़ते रहे। इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच जहानाबाद जिले के जिनार गांव निवासी शंभू अपनी अनोखी यात्रा के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। शंभू अपने शरीर पर करीब 10 किलो वजनी लोहे की जंजीर बांधकर दूसरी बार डाक बम के रूप में देवघर जा रहे हैं। उन्हें देखने और उनकी आस्था को निहारने के लिए मार्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही।
शंभू ने बताया कि, पिछले वर्ष पहली बार डाक बम बनकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था। बाबा की कृपा से परिवार में सुख-शांति और खुशहाली आई। इसी विश्वास और अटूट श्रद्धा के कारण उन्होंने इस वर्ष भी कठिन संकल्प के साथ यात्रा शुरू की है। उन्होंने बताया कि डाक बम के रूप में वे बिना कहीं रुके लगभग 14 से 15 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। उनका कहना है कि बाबा के प्रति अटूट आस्था ही उन्हें इस कठिन तपस्या को पूरा करने की शक्ति प्रदान करती है।
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