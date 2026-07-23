28 जुलाई को लखनऊ में धरना देंगे कोटेदार
नरैनी में आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसियेशन ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें आगामी 28 जुलाई को लखनऊ में होने वाले पैदल मार्च की योजना बनाई गई। कोटेदारों ने अनदेखी और अन्य मांगों को लेकर असंतोष व्यक्त किया। बैठक में कई प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया और खाद्यान्य वितरण के खिलाफ विरोध का निर्णय लिया।
नरैनी। आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसियेशन ने सामूहिक बैठक कर लखनऊ में होने वाले आगामी कार्यक्रम पर की चर्चा।इस दौरान बैठक में व्यवस्थाओं के प्रति असंतोष जाहिर करते हुए मौके पर मौजूद कोटेदारों ने नारेबाजी करते हुए विरोध किए जाने का कार्य किया । आयोजित बैठक में कोटेदारों ने आगामी 28जुलाई को लखनऊ स्थित चारबाग से विधानसभा तक प्रदेश भर से एकत्र सभी कोटेदार मिलकर करेंगे पैदल मार्च करेंगे। इस दौरान उचित दर विक्रेताओं के साथ हो रही अनदेखी सहित विभिन्न मांगो के संदर्भ में अपना पक्ष रखने का कार्य करेंगे।बैठक के जरिए जनपद के विभिन्न तहसील क्षेत्रों से आए कोटेदार संघ के लोगो के बीच कार्यक्रम को लेके रूप रेखा तैयार की गई।
तैयारी के क्रम में बताया कि आगामी माह का खाद्यान्य वितरण सहित का जनपद भर के कोटेदार विरोध कर वितरण का कार्य नहीं करेंगे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष राजा भैया की अगुआई में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।इस मौके पर आदित्य गुप्ता,रामप्रकाश,अभय ,कमल कली,राम सेवक,मोहम्मद इसहाक,राजेंद्र प्रसाद,सुशील शिवहरे,चुनुवाद,कमलेश द्विवेदी,छोटेलाल,रामसेवक,सहित तमाम संघ से जुड़े कोटेदार मौजूद रहे।
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