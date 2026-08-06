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50 किलो के बोरे में 15 किलो कम मिल रहा खाद्यान्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने शिकायत की है कि गोलमुरी सह जुगसलाई का डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार मनमानी कर रहा है। खाद्यान्न के बोरे में अनाज कम रहता है। दुकानदारों को समय पर खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। डीएसडी ठेकेदार को सही ढंग से वितरण करने का निर्देश दिया गया है।

50 किलो के बोरे में 15 किलो कम मिल रहा खाद्यान्न

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी से शिकायत की है कि गोलमुरी सह जुगसलाई का डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार मनमानी कर रहा है। आरोप लगाया है कि जो खाद्यान्न उन तक पहुंचाया जा रहा, उसके 50 किलो के बोरे में तीन से 15 किलो तक अनाज कम रहता है। पूछने पर ठेकेदार कहता है कि जैसे दे रहे हैं, वैसे लेना होगा। जो डीलर इसका विरोध करता है, उसे महीने के अंत में खाद्यान्न दिया जाता है, जिससे समय पर वितरण करना असंभव हो जाता है। इसकी वजह से ऑनलाइन में प्रतिशत कम रह जाता है। उनकी यह भी शिकायत है कि कुछ दुकानदारों को जुलाई का खाद्यान्न आज तक नहीं दिया गया है, जबकि सभी का डीएसडी कर दिया गया है। यही नहीं, कुछ को बहलाकर तो कुछ को दबाव देकर अग्रिम में ही डीएसडी रिसीव करा दिया गया है। दुकानदारों के द्वारा बकाया खाद्यान्न की मांग करने पर अब डीएसडी ट्रांसपोर्टर अभद्र व्यवहार कर रहा और देने से साफ मना कर दे रहा है。

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शिकायत के कारण

चूंकि शहरी दुकानदारों को अब गोदाम जाने की मनाही है। ऐसे में राशन लाभुकों व दुकानदारों के हित में हर राशन दुकान में समय पर एवं सही वजन में खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए डीएसडी ठेकेदार को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। ऐसा होने से लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण करना संभव हो सकेगा और अनुभाजन क्षेत्र का वितरण प्रतिशत भी पूरा हो पाएगा।

दस्तखत करने वाले

ज्ञापन पर दस्तखत करने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, शशि भूषण प्रसाद, लाल बाबू सिंह, रंजीत दास, राजेश कुमार शर्मा, यूके सिंह, एवी सिंह, एके सिंह, आरएस सिंह, केके उपाध्याय, रामजी प्रसाद, रमेश कुमार, सुनील कुमार यादव, नवल किशोर भगत, एन राम आदि शामिल हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने किससे शिकायत की है?
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी से शिकायत की है।
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