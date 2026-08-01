अगस्त में खाद्यान्न वितरण का बहिष्कार करेंगे कोटेदार
- जिलाध्यक्ष ने जिलापूर्ति अधिकारी को सौंपा पत्र - जिलाध्यक्ष ने जिलापूर्ति अधिकारी को सौंपा पत्र - जिलाध्यक्ष ने जिलापूर्ति अधिकारी को सौंपा पत्र
बस्ती, निज संवाददाता। उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के खाद्यान्न और चीनी के लाभांश में बढ़ोतरी तथा मिनिमम इनकम गारंटी की मांग को लेकर प्रदेशभर के कोटेदारों ने आवाज बुलंद की है। मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेश के करीब 80 हजार कोटेदार अगस्त में खाद्यान्न वितरण का बहिष्कार करेंगे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसो. के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने लाभांश बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर अगस्त में खाद्यान्न वितरण नहीं करने संबंधी पत्र जिला पूर्ति अधिकारी को सौंपा है। जिले में 1352 उचित दर की दुकानें संचालित हैं। पत्र में कहा गया है कि कोटेदारों को राशन वितरण के एवज में महज 90 रुपये प्रति कुंतल लाभांश मिलता है।
जबकि अन्य प्रदेशों में यह राशि अधिक है। एसो. के अनुसार हरियाणा और दिल्ली में 200 रुपये, गोवा में 230 रुपये प्रति कुंतल लाभांश दिया जा रहा है। वहीं, गुजरात में कोटेदारों को 20 हजार रुपये की मिनिमम इनकम गारंटी दी जा रही है। एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं को मिलने वाला लाभांश अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। बढ़ती महंगाई के दौर में कम लाभांश मिलने से कोटेदारों को परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाई हो रही है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न और चीनी का लाभांश बढ़ाने तथा मिनिमम इनकम गारंटी की मांग पूरी होने तक कोटेदार खाद्यान्न वितरण से विरत रहेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें