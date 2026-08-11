शिक्षक-कर्मियों ने कुलपति से मिलकर सौंपा ज्ञापन
दरभंगा में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने कुलपति से सात सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 को वापस लेने, सभी हितधारकों से चर्चा करने, और विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों की स्वायत्तता को संरक्षित रखने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल रहे।
राजीव रंजन झा,दरभंगा।धरना-प्रदर्शन के बाद शिक्षक-कर्मियों ने कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी से मिलकर सात सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा की ओर से ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 को तत्काल वापस लेने तथा वर्तमान विश्वविद्यालयीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यापक परिवर्तन करने से पूर्व सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श करने की मांग की है। साथ ही बिहार राज्य विवि अधिनियम एवं पटना विवि अधिनियम को समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने तथा विवि एवं कॉलेजों की अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखने की मांग की है।
सभा को विधान पार्षद डॉ. मदन मोहन झा, कर्मचारी महासंघ के संरक्षक गंगा प्रसाद झा, लनामिवि शिक्षक संघ के महासचिव डॉ. निलेश कुमार एवं अध्यक्ष डॉ. शशि भूषण कुमार, कर्मचारी संघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा, प्रक्षेत्रीय संघ के संरक्षक शमशाद अली, सीनेट सदस्य डॉ. अंजीत कुमार चौघरी, डॉ. ममता ठाकुर, डॉ. लव कुमार सिंह, डॉ. अर्चना कुमारी, डॉ. प्रवीण कुमार प्रभंजन, सीनेट सदस्य डॉ. शंभू ठाकुर, विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर यादव, विवि कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह, कुलदीप कुमार झा, प्रमोद कुमार, महेंद्र महान आदि ने संबोधित किया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल रहे।
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