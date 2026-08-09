Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नवाचारी शिक्षण पद्धतियों पर मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज के नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय में 'उच्च शिक्षा में प्रतिमान परिवर्तन' विषय पर दो दिवसीय फैकल्टी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का समापन हुआ। शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, नवाचारी शिक्षण विधियों और अन्य शैक्षिक प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श किया। डॉ. एससी तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

नवाचारी शिक्षण पद्धतियों पर मंथन

प्रयागराज। नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय में ‘उच्च शिक्षा में प्रतिमान परिवर्तन: अपेक्षाएं एवं क्रियान्वयन’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय फैकल्टी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शनिवार को समापन हुआ। शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, नवाचारी शिक्षण पद्धतियों, शोध, तकनीकी हस्तक्षेप और विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा पर विचार-विमर्श किया। प्रति कुलपति डॉ. एससी तिवारी ने अध्यक्षता की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. राजेश गर्ग ने एनईपी-2020 की विशेषताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। प्रो. उमेश सिंह, प्रो. आरसी त्रिपाठी और डॉ. आशीष शिवम् ने भी विचार रखे। कुलसचिव एसएस मिश्रा ने शिक्षकों से निरंतर अधिगम, शोधपरक दृष्टि और बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को विकसित करने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें:गोरे लाल मेहता महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर संगोष्ठी

संचालन डॉ. आदिनाथ ने किया। स्वागत डॉ. सियाराम शुक्ल और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अभिषेक तिवारी ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।