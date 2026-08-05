शिक्षकों और कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम
मुजफ्फरपुर में शिक्षक और कर्मचारियों ने नए विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने 10 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहने और 11 को नारेबाजी का निर्णय लिया है। शिक्षक संघ के नेताओं ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नए विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ ने बीआरए बिहार विवि के शिक्षक और कर्माचारियों ने बुधवार से काला बिल्ला लगाकर काम किया। अधिनियम के विरोध में शिक्षक और कर्मचारियों ने एक मोर्चे का भी गठन किया है। इसमें सभी शिक्षक संगठन और शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन शामिल हैं।मोर्च की तरफ से बुस्टा के महासचिव प्रो. रमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आठ अगस्त तक सभी शिक्षक व कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। 10 को सामूहिक अवकाश पर रहकर प्रदर्शन किया जाएगा। 11 को दोपहर 1.30 से दो बजे तक नारेबाजी की जाएगी। पांच सितंबर को विरोध में संगोष्ठी और सेमिनार होगा।
कहा कि नया अधिनियम विवि के स्वायत्तता के खिलाफ है। बुधवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज में शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार साह ने की। डॉ. अशोक कुमार साह ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता तथा शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना समय की आवश्यकता है।
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