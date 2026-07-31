Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फैक्ट्री श्रमिक ने फंदे से लटक कर की खुदकुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
Follow us on Google News
share

उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी गांव में 35 वर्षीय फैक्ट्री श्रमिक रियाजुद्दीन ने आत्महत्या कर ली। पत्नी ताज़ा उठने पर खोजने पर पति की लाश घर के पास के खंडहर में पाई। परिवार में कोहराम मच गया। बताया गया कि वे मानसिक बीमारियों का इलाज करवा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

फैक्ट्री श्रमिक ने फंदे से लटक कर की खुदकुशी

उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर सरोसी गांव के रहने वाले फैक्ट्री श्रमिक ने गुरुवार सुबह फंदे से लटक खुदकुशी कर ली। जानकारी होने पर पत्नी व अन्य परिजनों में कोहराम मचा रहा। उधर, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिकंदरपुर सरोसी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय रियाजुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन फैक्ट्री में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। गुरुवार सुबह पत्नी तरन्नुम सोकर उठी। तब पति रियाजुद्दीन के दिखाई न देने पर खोजबीन की। तभी घर के बगल में स्थिति खंडहर पड़े टीन शेड़ से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे पति का शव लटका देख होश उड़ गए।

ये भी पढ़ें:Unnao News: पत्नी की मौत के 45 दिन बाद पति ने फंदे से लटक दे दी जान

पत्नी के मुताबिक मानसिक बीमार थे। तीन साल से इलाज भी चल रहा था।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: बीमारी से तंग आकर मजदूर ने लगाई फांसी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Unnao Unnao Latest News Unnao News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।