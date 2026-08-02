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जब पदाधिकारियों के सामने भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में रविवार को कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान गुटबाजी हुई। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बीच-बचाव करना पड़ा। विवाद छात्रों के नामों के शामिल होने को लेकर बढ़ा। घटना का वीडियो वायरल हो गया, जबकि कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

जब पदाधिकारियों के सामने भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता

प्रयागराज। कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान रविवार को मंच पर ही गुटबाजी सामने आ गई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तू तू-मैं मैं के बाद धक्कामुक्की शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि खुद अजय राय मंच से उठकर सामने आए और दोनों पक्षों को शांत कराया। कुछ देर बाद ही यह वीडियो वायरल हो गया। हालांकि इस प्रकरण में कांग्रेस के पदाधिकारी बयान देने से बचते रहे। राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार को शंकर लाल मेमोरियल हाल में प्रयागराज मंडल के सभी पदाधिकारी एकत्र हुए थे। इस दौरान छात्रों का एक गुट आगे बढ़ा और कहा कि छात्रों का नाम पहले शामिल करें।

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कार्यक्रम में खड़े होने पर मंच से शहर कांग्रेस के एक नेता ने उन्हें पहले बैठने के लिए बोला और कहा कि उनका नाम भी लिया जाएगा। इसबात पर विवाद बढ़ गया। वह मंच नीचे आ गए तो छात्र नेताओं से धक्कामुक्की शुरू हो गई। विवेकानंद पाठक, हरिकेश त्रिपाठी और अजय राय ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया।

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