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अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का एफ-35बी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का एफ-35बी स्टील्थ लड़ाकू विमान सैन डिएगो के मिरामार एयर बेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने इजेक्ट कर अपनी जान बचाई और उसकी हालत स्थिर है। उसे गंभीर चोट नहीं आई है और उसे स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है।

अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का एफ-35बी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त

सैन डिएगो, एजेंसी। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का एक अत्याधुनिक एफ-35बी स्टील्थ लड़ाकू विमान शुक्रवार को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित मिरामार एयर बेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे से ठीक पहले पायलट ने इजेक्ट कर अपनी जान बचा ली। अधिकारियों के अनुसार पायलट की हालत स्थिर है और उसे गंभीर चोट नहीं आई है। मरीन कॉर्प्स ने अपने बयान में कहा कि पायलट को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में दुर्घटनास्थल से काला धुआं उठता दिखाई दिया। घटनास्थल पर कई सैन्य और दमकल वाहन पहुंचे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने फोम और पानी का इस्तेमाल किया।

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