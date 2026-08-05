कभी तेज धूप, कभी छाए बादल, उमस से लोग बेहाल
कभी तेज धूप, कभी छाए बादल, उमस से लोग बेहाल कभी तेज धूप, कभी छाए बादल, उमस से लोग बेहाल कभी तेज धूप, कभी छाए बादल, उमस से लोग बेहाल कभी तेज धूप, कभी
सोनभद्र, संवाददाता। सोनांचल में मंगलवार को कभी तेज धूप तो कभी बादल छा जाने से उमस अधिक रही। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बेहाल देखा गया। देर शाम तक लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी थी। मौसम में लगातार आ रहे परिवर्तन के कारण लोगों की सेहत भी प्रभावित हो रही है।
मौसम की स्थिति
सोंनाचल में सोमवार की रात हुई बारिश से लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन मंगलवार की सुबह से ही तेज धूप निकली। बारिश के बाद निकली तेज धूप के कारण उमस फिर बढ़ गई। इससे उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को बेहाल देखा गया। दिन में कभी तेज धूप तो कभी बादल छाए रहने से लोगों को उमस भरी गर्म से राहत नहीं मिल सकी। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी के कारण शाम को भी उमस अधिक रही। मौसम विभाग के प्रेक्षक राजن सिंह के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री रहा। जबकि रविवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री दर्ज किया गया था। तापमान में उतार चढ़ाव और मौसम परिवर्तन के कारण लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है। लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम परिवर्तन के कारण लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी-दस्त आदि बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मेडिकल कालेज के फीजिशियन डा. राहुल ने कहा कि तेज धूप में जाने से बचे। पानी उबाल कर पीए और बासी भोजन न करें। उन्होंने कहा कि उल्टी-दस्त अधिक होने पर अस्पताल में चिकित्सक की सलाह लें।
कनहर बांध का जलस्तर
कनहर बांध का बढ़ा जलस्तर, दो फाटक खुले
0 बांध का जलस्तर 260.50 से बढ़कर 262.200 मीटर पहुंचा
0 बांध का जलस्तर बढ़ने से दो गेट खोलकर छोड़ा जा रहा पानी
फोटो कैप्सन- 12- दुद्धी के अमवार में स्थित कनहर बांध का जलस्तर बढ़ने पर खोले गए दो फाटक से निकलता पानी।
दुद्धी, हिन्दुस्तान संवाद।
छत्तीसगढ़ और सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कनहर बांध का जलस्तर 260.50 मीटर से बढ़कर मंगलवार को 262.200 मीटर पर पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने पर बांध का दो फाटक को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। यह बांध का अब तक का सर्वाधिक जलस्तर माना जा रहा है।
सिंचाई विभाग के अनुसार यदि छत्तीसगढ़ के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी रहा और बांध में पानी की आवक बढ़ती रही, तो स्थिति के अनुसार अतिरिक्त गेट भी खोले जा सकते हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन द्वारा जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। कनहर बांध का जलस्तर इस वर्ष लगातार बढ़ रहा है और 262.200 मीटर जो बीते दिन का स्तर अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कनहर बांध के कंट्रोल रूम के सुपरवाइजर अभय सिंह ने बताया कि विभाग का कहना है कनहर बांध के गेट नंबर 2 एवं 4 से 600 एमएम जल निकासी की जा रही है। बताया कि मौसम और जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा की स्थिति के अनुसार आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें