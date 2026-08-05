हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बस सेवा शुरू
अमरोहा में सावन कांवड़ यात्रा के मद्देनजर, स्थानीय डिपो से हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं। पहले दिन पांच बसें संचालित की गईं। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। शिवरात्रि पर्व के दौरान भक्तों को बस सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।
अमरोहा। सावन कांवड़ यात्रा के मद्देनजर स्थानीय डिपो से हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को पहले दिन पांच बसों को हरिद्वार के लिए संचालित किया गया। आगे कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।30 जुलाई से सावन कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। 11 अगस्त को शिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में शिवभक्त शहर व आसपास ग्रामीण क्षेत्र से हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ में गंगाजल लेकर आएंगे। शिवभक्तों को बसों की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए परिवहन निगम ने हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है।
दिल्ली समेत अन्य मार्गों पर संचालित बसों को हरिद्वार के लिए संचालित किया जा रहा है। एआरएम केसी गौड़ के मुताबिक सावन कांवड़ यात्रा व शिवरात्रि पर्व को लेकर हरिद्वार मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ा दी गई है। डिपो से 24 घंटे बस सेवा हरिद्वार के लिए उपलब्ध रहेगी। बुधवार से हरिद्वार जाने वाले शिवभक्तों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
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