विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से हो गई चूक, मांगी माफी 

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी उस टिप्पणी को लेकर माफी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के जनकपुर के अपने हालिया दौरे पर लाखों “भारतीयों” को संबोधित किया।



नेपाल के एक सांसद समेत ट्विटर के अन्य यूजर्स द्वारा जब उन्हें ध्यान दिलाया गया कि जनकपुर में उन्होंने नेपाली लोगों को संबोधित किया था न कि भारतीयों को, इसके बाद सुषमा ने ट्वीट कर माफी मांगी।

उन्होंने ट्वीट किया, “यह मेरी तरफ से हुई गलती थी। मैं पूरी गंभीरता से इसके लिए माफी मांगती हूं।”

This was a mistake on my part. I sincerely apologise for this. pic.twitter.com/S1CpLv8uu0