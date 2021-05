भारत का 'मिशन वैक्सीन' लेकर अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बाइडेन के टॉप अधिकारियों के संग करेंगे चर्चा

भारत इन दिनों कोरोना संकट और वैक्सीन की कमी, दोनों से जूझ रहा है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर पांच दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। इस दौरान वह न्यूयॉर्क में बाइडन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के संग भारत और अमेरिका के बीच कोरोना संबंधित सहयोग पर चर्चा करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश के बाद न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा पर विदेश मंत्री जयशंकर की अगवानी की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "भारत के 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश करने के बाद न्यूयॉर्क की उनकी पहली यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्वागत करते हुए मुझे खुशई हो रही है।"

विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि जयशंकर की अमेरिकी यात्रा 28 मई तक चलेगी। विदेश मंत्री के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलने की उम्मीद है और बाद में वह वाशिंगटन डीसी में अपने समकक्ष विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वह द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित कैबिनेट सदस्यों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "विदेश मंत्री भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और COVID से संबंधित सहयोग पर व्यापार मंचों के साथ बातचीत करेंगे।"

Privilege to receive External Affairs Minister @DrSJaishankar on his first visit to New York after #India entered the UN #SecurityCouncil on 1 January 2021. @MEAIndia @harshvshringla pic.twitter.com/08VLdInlxC