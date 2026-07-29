जिले के 55 किमी के कांवरिया पथ पर सुरक्षा-सुविधा के अभूतपूर्व इंतजाम

बाबा बैद्यनाथ की यात्रा की निगरानी कटोरिया जिला नियंत्रण कक्ष से, बासुकीनाथ मार्ग के लिए रजौन में अलग नियंत्रण कक्षस्थ्य केंद्र, 16 एंबुलेंस, 11 सीसीट

कटोरिया (बांका), निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित एवं श्रद्धालु-केंद्रित आयोजन को लेकर बांका जिला प्रशासन ने इस बार अब तक की सबसे व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, यातायात, आवास, चिकित्सा और आपदा प्रबंधन सहित प्रत्येक व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है। उक्त बातें बुधवार को अबरखा स्थित पर्यटक मंडप में डीएम अंशुल अग्रवाल ने संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान कही। मौके पर एसपी अमितेश कुमार के अलावा डीडीसी उपेंद्र कुमार, एसडीएम राजकुमार, ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार एवं एसडीपीओ बेलहर रविन्द्र मोहन प्रसाद मौजूद थे। इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मेला अवधि के दौरान प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता एवं सेवा भाव के साथ करेंगे।

सुरक्षा और व्यवस्थाएं डीएम अंशुल अग्रवाल ने कहा कि श्रावणी मेला प्रशासन के लिए केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा का सबसे बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज से देवघर तक की 108 किलोमीटर की यात्रा में बांका जिले का 55 किलोमीटर का हिस्सा सबसे लंबा है, जो अन्य जिलों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी भी सबसे अधिक है। हमारा प्रयास है कि धौरी सीमा से बांका जिले में प्रवेश करते ही कांवरियों को उत्कृष्ट व्यवस्था का अनुभव हो और दुम्मा सीमा से बाहर निकलते समय वे बांका प्रशासन की व्यवस्थाओं को याद रखें। डीएम ने कहा कि हर वर्ष श्रावणी मेले की व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस बार भी पिछले वर्षों की तुलना में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी श्रद्धालु को भोजन, पानी, चिकित्सा, सुरक्षा, विश्राम अथवा अन्य किसी सुविधा के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मुख्य सुल्तानगंज-देवघर कांवरिया पथ के साथ-साथ भागलपुर-हंसडीहा-दुमका होते हुए बाबा बासुकीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले मुख्य कांवरिया पथ की निगरानी कटोरिया स्थित जिला नियंत्रण कक्ष से होगी, जबकि बाबा बासुकीनाथ धाम मार्ग के लिए रजौन में अलग नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके अलावा जिलेबियामोड़ में उप नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है।

प्रभावी मॉनिटरिंग तीननों नियंत्रण कक्षों से चौबीसों घंटे मेला गतिविधियों की मॉनिटरिंग होगी तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मौके पर इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, बीडीओ कटोरिया देवाशीष कुमार, चांदन अजेश कुमार, बेलहर कुमार सौरभ, सीओ कटोरिया दिव्य प्रकाश, चांदन रविकांत, फुल्लीडूमर प्रशांत शांडिल्य, कटोरिया थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, सुईया थानाध्यक्ष कन्हैया झा, जिलेबिया मोड़ थानाध्यक्ष राजू ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए 55 किलोमीटर लंबे मुख्य कांवरिया पथ को 11 सेक्टर तथा संपूर्ण मेला क्षेत्र को 10 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिदिन सुबह और शाम निरीक्षण करेंगे। सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली, प्रकाश, बालू बिछाव, पार्किंग एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर किसी भी कमी को तत्काल दूर कराया जाएगा। श्रद्धालुओं के रात्रि विश्राम की व्यवस्था में इस बार बड़ा विस्तार किया गया है। पिछले वर्ष एक टेंट सीटी में जहां केवल 600 बेड की व्यवस्था थी, वहीं इस बार पांच आधुनिक टेंट सिटी तैयार की गई हैं, जिनकी कुल क्षमता 1850 बेड है।

नई सुविधाएं इस बार पहली बार कांवरिया पथ पर जीविका दीदी की 13 रसोई शुरू की गई है। इन रसोइयों में श्रद्धालुओं को स्वच्छ, पौष्टिक एवं उचित दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मेला क्षेत्र में खोया-पाया केंद्र एवं महिला सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रशासन ने इस वर्ष मूलभूत सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार किया है। पूरे कांवरिया पथ पर 647 चापाकल, 120 प्याऊ, 294 स्नानागार एवं झरनों की व्यवस्था की गई है, जबकि 415 शौचालय बनाए गए हैं। शौचालयों की नियमित सफाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए अलग टीमों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने बताया कि कांवरियों को गर्म बालू पर चलने में परेशानी न हो, इसके लिए तीखी धूप के दौरान कांवरिया पथ पर बिछाई गई बालू पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जाएगा। वृद्ध एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। मेले में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस बार चार अलग-अलग 11 केवी फीडर विशेष रूप से स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 15 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। विद्युत विभाग के 80 कर्मी लगातार फील्ड में तैनात रहेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी झूलते या खुले तार नहीं रहने चाहिए तथा पूरे कांवरिया पथ पर 24 घंटे बिजली एवं पर्याप्त लाईट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

स्वास्थ्य सेवाएं श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए पूरे कांवरिया पथ पर 21 स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां 58 चिकित्सकों एवं 225 पैरामेडिकल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 16 एंबुलेंस चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी। सर्पदंश, हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण एवं अन्य आपात स्थितियों के उपचार के लिए आवश्यक जीवनरक्षक दवाइयों एवं उपकरणों की व्यवस्था की गई है। गंभीर मरीजों को तत्काल उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। पूरे कांवरिया पथ पर 15 अस्थायी थाना स्थापित किए गए हैं। 11 प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा 5 वॉच टॉवर से चौबीसों घंटे निगरानी होगी। इसके अलावा घुड़सवार दस्ता, मोटरसाइकिल गश्ती, पैदल गश्ती, सादे लिबास में पुलिसकर्मी एवं क्विक रिस्पांस टीम लगातार सक्रिय रहेगी। मेला ड्यूटी में 570 दंडाधिकारी, 300 पुलिस पदाधिकारी, 1650 पुलिस कर्मी, 250 महिला पुलिस, 600 होमगार्ड तथा 22 आपदा मित्र तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं और वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 18 पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं। 33 क्रॉसिंग प्वाइंट एवं 24 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। 29 दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर अतिरिक्त पुलिस बल एवं विशेष निगरानी की व्यवस्था रहेगी।

विशेष ट्रैफिक प्लान डीएम ने कहा कि शनिवार से मंगलवार तक अत्यधिक भीड़ रहती है। इसे देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग एवं सुल्तानगंज-देवघर मुख्य मार्ग पर यातायात को सुचारु रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। जमुआ पुल जैसे संवेदनशील स्थलों पर बैरिकेडिंग, पुलिस बल एवं ट्रैफिक प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है क्योंकि यहां पैदल कांवरियों एवं वाहनों दोनों का आवागमन होता है। आपातकालीन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में एंबुलेंस एवं अन्य राहत वाहन बाधित न हों। पूरे कांवरिया पथ पर तीन पालियों में चौबीसों घंटे सफाई कराई जाएगी। नियमित कचरा प्रबंधन, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, ब्लीचिंग पाउडर एवं चूने का छिड़काव किया जाएगा। मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। दुकानदारों के लिए डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। मेला क्षेत्र में संचालित सभी होटल, ढाबों एवं खाद्य दुकानों पर नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा। दुकानदारों को मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेने, बासी भोजन बेचने अथवा स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि मेला शुरू होने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए हैं। उनके कई सुझावों को प्रशासन ने तत्काल लागू किया है, जबकि अन्य सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को मेले का वर्षों का अनुभव है और उनके सुझाव व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सहायक हैं।