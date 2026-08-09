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गोड्डा स्टेशन पर विकास कार्यों की समीक्षा, कोचिंग डिपो जल्द होगा पूरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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भागलपुर-गोड्डा रेलखंड के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने विकास कार्यों, सुरक्षा, और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। कोचिंग डिपो का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। डीआरएम ने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। यात्रियों के लिए सुविधाएं और समय सारणी पर ध्यान देने पर जोर दिया गया।

गोड्डा स्टेशन पर विकास कार्यों की समीक्षा, कोचिंग डिपो जल्द होगा पूरा

पूर्व रेलवे मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने भागलपुर-गोड्डा रेलखंड का व्यापक निरीक्षण किया। गोड्डा पहुंचने पर उन्होंने रेलवे स्टेशन, कोचिंग डिपो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों सहित यात्री सुविधा और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीआरएम ने कहा कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य बजट के अनुसार सुरक्षा से जुड़े कार्यों, रेल परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा गोड्डा में चल रही विकास परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति को देखना है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोड्डा सहित आसपास के स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की समय-सारिणी और नए ठहराव से जुड़े विषयों पर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके。

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गोड्डा रेलवे स्टेशन पर कोचिंग डिपो का निरीक्षण

गोड्डा रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से प्रतीक्षित कोचिंग डिपो को लेकर डीआरएम ने बताया कि इसका बड़ा हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है। तकनीकी कारणों से कुछ समय के लिए काम की गति प्रभावित हुई थी, लेकिन अब कार्य को फिर से तेजी दी गई है। डिपो की इमारतों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि पहुंच पथ और संपर्क मार्ग से जुड़े कार्य अभी प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि काम व्यापक स्तर पर चल रहा है और इसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

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यात्री सुविधाओं पर ध्यान

स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही और ऊपरगामी पैदल पुल की मांग पर डीआरएम ने कहा कि वर्तमान में प्लेटफॉर्म संख्या एक से चार तक जाने के लिए भूमिगत मार्ग और ढलान मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म संख्या चार को लिफ्ट से भी जोड़ दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए भूमिगत मार्ग में ट्रेन सूचना पट लगाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को वहीं से ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जानकारी मिल सकेगी।

स्थानीय समस्याओं का समाधान

निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों और मीडिया ने भूमिगत मार्ग में जलजमाव की समस्या भी डीआरएम के समक्ष रखी। इस पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए बताया कि बारिश और पहुंच मार्ग से आने वाले पानी के कारण कुछ स्थानों पर जलजमाव हो रहा है। कुछ जगहों पर पंपिंग व्यवस्था बंद होने से भी परेशानी बढ़ी है। उन्होंने ग्राउटिंग के माध्यम से बाहरी पानी के प्रवेश को रोकने और पंपिंग व्यवस्था को सुचारू करने का निर्देश दिया, ताकि समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके।

क्षेत्र में आरओबी की मांग

क्षेत्र में आरओबी की मांग को लेकर डीआरएम ने कहा कि रेलवे आवश्यकता के अनुसार ऐसे निर्माण कार्य कराता है। फिलहाल भूमिगत मार्ग में जलजमाव की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। उनके निरीक्षण से गोड्डा रेलखंड पर चल रहे विकास कार्यों में तेजी आने और यात्रियों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

सामान्य प्रश्न

डीआरएम का नाम क्या है?
डीआरएम का नाम मनीष कुमार गुप्ता है।
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