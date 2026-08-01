Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इग्नू में नामांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रानेश्वर के इग्नू अध्ययन केंद्र में जुलाई सत्र 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। इच्छुक छात्र ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं। इसमें विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए छूट का प्रावधान है।

इग्नू में नामांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक बढ़ी

रानेश्वर, प्रतिनिधि। एमजी डिग्री कॉलेज रानेश्वर में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय देवघर से प्राप्त सूचना के अनुसार मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रानेश्वर के इग्नू अध्ययन केंद्र 87019 में जुलाई सत्र 2026 के लिए नामांकन एवं पुनः नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया गया है। सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो किसी कारणवश अब तक नामांकन नहीं ले पाए हैं, वे ऑनलाइन लिंक के माध्यम से 16 अगस्त से पहले नामांकन करा लें। मयूराक्षी ग्रामीण महाविद्यालय रानेश्वर के इग्नू अध्ययन केंद्र 87019 में बीए, बीएससी सामान्य एवं बीकॉम सामान्य के साथ ही स्नातकोत्तर कार्यक्रम के विभिन्न विषयों में भी नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।

इसमें एमए हिंदी, एमए अंग्रेजी, एमए समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, संस्कृत, उर्दू, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान एवं अन्य विषय शामिल हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषयों में शिक्षा दी जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
IGNOU Dumka Latest News Dumka News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।