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आयकर के बकाए केस में 14 अगस्त तक निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में, आयकरदाताओं के बकाया मांग मामलों के निस्तारण के लिए समय सीमा 14 अगस्त तक बढ़ाई गई है। मुख्य आयकर आयुक्त मीनाक्षी सिंह ने राहत देने के लिए कैंप लगाया है। 31 जुलाई तक 1273 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 911 का निस्तारण किया गया है।

आयकर के बकाए केस में 14 अगस्त तक निस्तारण

वाराणसी। आयकर दाताओं के बकाया मांग संबंधी मामलों तथा अन्य केस के निस्तारण के लिए 14 अगस्त तक समय अवधि बढ़ाई गई है। मुख्य आयकर आयुक्त इलाहाबाद मीनाक्षी सिंह ने कैंप लगाकर राहत देने का निर्देश दिया है। आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई तक कुल 1273 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 911 आवेदनों का निस्तारण किया गया। उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई तक आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि होने के कारण एवं कर सलाहकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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