आनन्द विहार-लौकहा स्पेशल का संचलन 31 फेरों के लिए बढ़ा
गोरखपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए आनन्द विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार के लिए विशेष ट्रेन का संचालन 31 अतिरिक्त फेरों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय सीपीआरओ सुमित कुमार ने 15 सितम्बर तक आनन्द विहार से और 16 सितम्बर तक लौकहा बाजार से चलने वाली ट्रेनों के लिए लिया है।
गोरखपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व से चलाई जा रही 04014/04013 आनन्द विहार टर्मिनल-लौकहा बाजार-आनन्द विहार टर्मिनल वाया गोरखपुर स्पेशल के संचलन अवधि का विस्तार 31 अतिरिक्त फेरों के लिए किया गया है। यह जानकारी सीपीआरओ सुमित कुमार ने दी है। आनन्द विहार टर्मिनल से 15 सितम्बर तक और लौकहा बाजार से 16 सितम्बर तक प्रतिदिन 31 अतिरिक्त फेरों के लिए चलाई जाएगी।
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