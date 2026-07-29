गोरखपुर-बडोदरा स्पेशल के संचलन अवधि में विस्तार
गोरखपुर में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया गया है। 09111 वडोदरा-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल 28 सितंबर, 2026 तक 09 अतिरिक्त फेरों के लिए चलाई जाएगी। इसी तरह, 09112 गोरखपुर-वडोदरा साप्ताहिक स्पेशल 30 सितंबर, 2026 तक 09 अतिरिक्त फेरों के लिए चलेगी।
गोरखपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया गया है। यह जानकारी सीपीआरओ सुमित कुमार ने दी है। 09111 वडोदरा-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल 28 सितम्बर, 2026 तक 09 अतिरिक्त फेरों के लिए चलाई जाएगी।09112 गोरखपुर-वडोदरा साप्ताहिक स्पेशल 30 सितम्बर, 2026 तक 09 अतिरिक्त फेरों के लिए चलाई जाएगी।
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