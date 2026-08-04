मत्स्य विभाग की सात योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि 10 तक बढ़ी

बलरामपुर, संवाददाता। मत्स्य विभाग की तरफ से संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं में आवेदन करने के इच्छुक लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त 2026 कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित थी। अब पात्र अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर 10 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। सहायक निदेशक मत्स्य दीपांशु ने बताया कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आवेदन की अवधि बढ़ाई गई है। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उनमें मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम स्थापना योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना, मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत मोपेड विद आइस बॉक्स परियोजना एवं माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तिकरण परियोजना, अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में नए तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश योजना, उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना तथा विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना शामिल हैं।