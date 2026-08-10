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पूर्णिया : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 : नामांकित करने की तिथि 15 अगस्त तक विस्तारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया, वरीय संवाददाता। भारत सरकार के महिला एवं

पूर्णिया : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 : नामांकित करने की तिथि 15 अगस्त तक विस्तारित

पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया, वरीय संवाददाता।

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) 2026 के अंतर्गत योग्य, प्रतिभाशाली एवं उत्कृष्ट बच्चों की पहचान तथा नामांकित करने के लिए 15 अगस्त तक तिथि विस्तारित कर दी गयी है। नामांकन प्रक्रिया की समीक्षा जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार द्वारा की गई। ​समीक्षा के उपरांत ऑनलाइन पोर्टल पर नामांकन दर्ज करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी गयी है। जिला प्रशासन ने सभी अभिभावकों, विद्यालयों, पंचायतों एवं आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने आसपास के योग्य एवं असाधारण प्रतिभा वाले बच्चों का नामांकन निर्धारित विस्तारित तिथि 15 अगस्त से पूर्व आधिकारिक पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें。

पुरस्कार की प्रमुख श्रेणियाँ

​-​छह प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार:

-18 वर्ष से कम आयु (31 जुलाई 2026 तक) के ऐसे बच्चे जिन्होंने वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, वे इसके लिए पात्र हैं।

ग्रामीण प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान

​-जमीनी एवं ग्रामीण प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान:

-जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण तथा जमीनी स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को चिह्नित कर पोर्टल पर त्वरित नामांकन सुनिश्चित कराएं, ताकि कोई भी योग्य बच्चा अवसर से वंचित न रहे।

वंचित वर्गों की सहभागिता

​-वंचित एवं विशेष वर्गों की सहभागिता:

-बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों तथा दिव्यांग बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को ढूंढकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नामांकित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया

-​भौतिक सत्यापन एवं त्वरित अग्रेषण:

-प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों का त्वरित भौतिक सत्यापन कर जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया को अविलंब अग्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नामांकन करने की अंतिम तिथि कब तक बढ़ाई गई है?
15 अगस्त तक तिथि विस्तारित कर दी गयी है।
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