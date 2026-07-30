मत्स्य विभाग की योजनाओं में आवेदन का पांच दिन और मौका
कन्नौज मत्स्य विभाग ने इच्छुक लोगों के लिए मत्स्य पालन योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं और विभागीय वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।
कन्नौज, संवाददाता। मत्स्य पालन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित इच्छुक लोगों को विभाग ने पांच दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है।मत्स्य विभाग ने सात योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी है। जिला मत्स्य प्रभारी हिमांशु यादव ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निषाद राज बोट सब्सिडी योजना में अब तक सबसे अधिक 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं।मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पांच, समग्र मत्स्य पालन के लिए एरेशन सिस्टम स्थापना योजना में तीन, मछुआ आवास परियोजना में चार और उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना में पांच आवेदन मिले हैं।
वहीं अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में नए तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश योजना में अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। विभाग के अनुसार योजनाओं के लिए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पात्रता, परियोजना लागत और आवश्यक अभिलेखों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्व में निरस्त या प्रतीक्षारत आवेदक भी निर्धारित शर्तों के तहत दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
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