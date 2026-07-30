Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मत्स्य विभाग की योजनाओं में आवेदन का पांच दिन और मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

कन्नौज मत्स्य विभाग ने इच्छुक लोगों के लिए मत्स्य पालन योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं और विभागीय वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।

मत्स्य विभाग की योजनाओं में आवेदन का पांच दिन और मौका

कन्नौज, संवाददाता। मत्स्य पालन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित इच्छुक लोगों को विभाग ने पांच दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है।मत्स्य विभाग ने सात योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी है। जिला मत्स्य प्रभारी हिमांशु यादव ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निषाद राज बोट सब्सिडी योजना में अब तक सबसे अधिक 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं।मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पांच, समग्र मत्स्य पालन के लिए एरेशन सिस्टम स्थापना योजना में तीन, मछुआ आवास परियोजना में चार और उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना में पांच आवेदन मिले हैं।

ये भी पढ़ें:मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा सहित छह योजनाओं का मिलेगा लाभ

वहीं अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में नए तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश योजना में अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। विभाग के अनुसार योजनाओं के लिए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पात्रता, परियोजना लागत और आवश्यक अभिलेखों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्व में निरस्त या प्रतीक्षारत आवेदक भी निर्धारित शर्तों के तहत दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।