डिप्लोमा फार्मेसी संस्थानों की संबद्धता के लिए आवेदन 31 तक
सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थानों के लिए आवेदन की अवधि बढ़ा दी गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी है। संस्थानों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ यू-राइज पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बिना अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थानों को संबद्धता और संबद्धता विस्तार के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। परिषद से पहले से संबद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थानों को पीसीआई, नई दिल्ली से प्राप्त अनुमोदन अथवा अनुमोदन विस्तार के क्रम में 31 अगस्त तक संबद्धता विस्तार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संस्थानों को यू-राइज पोर्टल पर कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों की पीसीआई मानकों के अनुसार जानकारी अद्यतन करने के बाद आवेदन करना होगा।नई डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं को यू-राइज पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक अभिलेख अपलोड करने होंगे।
इसके लिए पंजीकरण शुल्क 5000 रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी यानी कुल 5900 रुपये निर्धारित है। नव-आवेदित और पहले से संबद्ध संस्थान 31 अगस्त की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यू-राइज पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें