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डिप्लोमा फार्मेसी संस्थानों की संबद्धता के लिए आवेदन 31 तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थानों के लिए आवेदन की अवधि बढ़ा दी गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी है। संस्थानों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ यू-राइज पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बिना अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

डिप्लोमा फार्मेसी संस्थानों की संबद्धता के लिए आवेदन 31 तक

सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थानों को संबद्धता और संबद्धता विस्तार के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। परिषद से पहले से संबद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थानों को पीसीआई, नई दिल्ली से प्राप्त अनुमोदन अथवा अनुमोदन विस्तार के क्रम में 31 अगस्त तक संबद्धता विस्तार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संस्थानों को यू-राइज पोर्टल पर कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारियों की पीसीआई मानकों के अनुसार जानकारी अद्यतन करने के बाद आवेदन करना होगा।नई डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं को यू-राइज पोर्टल पर पंजीकरण कर आवश्यक अभिलेख अपलोड करने होंगे।

इसके लिए पंजीकरण शुल्क 5000 रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी यानी कुल 5900 रुपये निर्धारित है। नव-आवेदित और पहले से संबद्ध संस्थान 31 अगस्त की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यू-राइज पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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