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नवोदय विद्यालय में 7 अगस्त तक आवेदन की तिथि बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया, बेतिया कार्यालय पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा हेतु

नवोदय विद्यालय में 7 अगस्त तक आवेदन की तिथि बढ़ी

बेतिया, बेतिया कार्यालय पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।स्कूल के विज्ञान शिक्षक विश्व मोहन प्रसाद ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम चम्पारण में सत्र 2027-28 में कक्षा 6 में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिये ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है, तथा इसके आवेदन की अन्तिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त, 2026 कर दिया गया है, विद्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना है। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य तारा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिये आवेदन पत्र एवं विवरणी नवोदय विद्यालय समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:जवाहर नवोदय में प्रवेश के लिए करें आवेदन

शिक्षकों एवं अभिभावकों से अधिक से अधिक आवेदन की अपील की। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अजय कुमार ने बताया कि वर्तमान सत्र 2026-27 में कक्षा पांचवी में पढ़ रहे सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल के विद्यार्थी जिनका जन्म 01/05/2015 से 31/07/2017 के बीच या दोनों तिथि शामिल, नि:शुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रवेश परीक्षा 28 नवम्बर 2026 को आयोजित होगी।

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