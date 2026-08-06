आईटीआई प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 7 अगस्त तक बढ़ी
बेलहर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए तीन दिन और मिल गए हैं। प्रधानाचार्य उदय नारायण ने कहा कि अंतिम तिथि अब 7 अगस्त की रात 12 बजे तक है। आवेदन प्रक्रिया www.scvtup.in पर चल रही है और शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये है।
बेलहर, हिन्दुस्तान संवाद। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेंहदावल के प्रधानाचार्य उदय नारायण ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 7 अगस्त की रात 12 बजे तक कर दी गई है।उन्होंने बताया कि प्रदेश के राजकीय एवं निजी आईटीआई, टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से संचालित 211 राजकीय संस्थानों के 10 दीर्घकालीन व्यवसायों तथा पीपीपी मॉडल पर संचालित विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी www.scvtup.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थियों को संशोधन के लिए 48 घंटे का समय भी मिलेगा।
प्रधानाचार्य ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित दिशा-निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रवेश पंजीकरण शुल्क सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 250 रुपये तथा सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने इच्छुक अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
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