प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ी

प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ी
रायबरेली में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालिका) में छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। 48 सीटों के लिए केवल 25 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया।
रायबरेली। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास (बालिका)में इस शिक्षण सत्र के लिए छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन छह से 25 जुलाई तक आमंत्रित किए गए थे। इस अवधि में 48 सीटों के सापेक्ष मात्र 25 आवेदन प्राप्त होने के कारण प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है।
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