कंगारुओं के देश में शान से विराजेंगे मुरादाबाद के 'नंदी महाराज'
भगवान शिव की सवारी नंदी की विशेष कलाकृतियों को मुरादाबाद में तैयार कर ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। मुरादाबाद की फर्म ने 250 किलोग्राम वजन की दस बैल की कलाकृतियों के लिए अनूठा ऑर्डर प्राप्त किया है। ये कलाकृतियां अल्यूमिनियम में तैयार होंगी, जिसका उत्पादन भक्तिभाव के साथ किया जा रहा है।
भगवान शिव की सवारी के तौर पहचाने जाने वाले नंदी (बैल) कंगारुओं के देश में शान के साथ विराजेंगे-मुरादाबाद में मेटल के इस्तेमाल से नंदी की विशेष कलाकृतियां तैयार करके ऑस्ट्रेलिया भेजी जाएंगी। आस्ट्रेलिया के खरीदार द्वारा मुरादाबाद के हस्तशिल्प निर्यातक को बैल की कलाकृतियां बनाकर एक्सपोर्ट करने का अनूठा बिजनेस ऑर्डर दिया गया है। मुरादाबाद की निर्यात फर्म सेलेक्ट इंटरनेशनल को यह ऑर्डर मिला है। फर्म के संचालक मो.नाजिम ने बताया कि आस्ट्रेलिया के इस खरीदार ने 250-250 किलोग्राम वजन में बैल की दस कलाकृतियां तैयार करने का ऑर्डर दिया है। ये सभी कलाकृतियां अल्यूमिनियम में बनाई जाएंगी। नंदी (बैल) की कलाकृति विदेशी खरीदारों के पसंदीदा उत्पादों में से एक है, लेकिन, इतने भारी भरकम वजन में कलाकृतियां तैयार करने का ऑर्डर पहली बार मिला है।
सावन के महीने में शिव परिवार का सदस्य होने के नाते लोग नंदी की भी पूजा करते हैं लिहाजा, नंदी की कलाकृतियों को कारीगर विशेष भक्ति भाव के साथ तैयार करने में जुटे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें