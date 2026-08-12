कंगारुओं के देश में शान से विराजेंगे मुरादाबाद के 'नंदी महाराज'

भगवान शिव की सवारी के तौर पहचाने जाने वाले नंदी (बैल) कंगारुओं के देश में शान के साथ विराजेंगे-मुरादाबाद में मेटल के इस्तेमाल से नंदी की विशेष कलाकृतियां तैयार करके ऑस्ट्रेलिया भेजी जाएंगी। आस्ट्रेलिया के खरीदार द्वारा मुरादाबाद के हस्तशिल्प निर्यातक को बैल की कलाकृतियां बनाकर एक्सपोर्ट करने का अनूठा बिजनेस ऑर्डर दिया गया है। मुरादाबाद की निर्यात फर्म सेलेक्ट इंटरनेशनल को यह ऑर्डर मिला है। फर्म के संचालक मो.नाजिम ने बताया कि आस्ट्रेलिया के इस खरीदार ने 250-250 किलोग्राम वजन में बैल की दस कलाकृतियां तैयार करने का ऑर्डर दिया है। ये सभी कलाकृतियां अल्यूमिनियम में बनाई जाएंगी। नंदी (बैल) की कलाकृति विदेशी खरीदारों के पसंदीदा उत्पादों में से एक है, लेकिन, इतने भारी भरकम वजन में कलाकृतियां तैयार करने का ऑर्डर पहली बार मिला है।