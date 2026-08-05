पुंछ : बारूदी सुरंग विस्फोट में दो सैनिक घायल
बुधवार शाम जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ, जिसमें दो सैनिक घायल हो गए। वे मेंढर सेक्टर के कांगा गली में सुरंग को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहे थे। घायल सैनिकों को तुरंत सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार शाम लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) के पास बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में सेना के दो जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सैनिक मेंढर सेक्टर के कांगा गली में बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसमें विस्फोट हो गया। घायल सैनिकों को तुरंत इलाज के लिए सेना के अस्पताल ले जाया गया।
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