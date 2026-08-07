बैठक से अनुपस्थित रहने पर नासरीगंज बीईओ से स्पष्टीकरण
(युवा पेज)। पत्र में कहा गया है कि नासरीगंज बीईओ बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण नासरीगंज
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला शिक्षा कार्यालय की बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने के मामले में नासरीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जिसे लेकर डीपीओ (एसएसए) ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया है।
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