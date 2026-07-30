अब थाने से ऑनलाइन भेजी जा सकेगी पंचनामा रिपोर्ट
प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग ने एक पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। विशेषज्ञों ने साक्ष्य संकलन, घटनास्थल की फोटोग्राफी, और DNA परीक्षण पर चर्चा की। डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि अब पंचनामा ऑनलाइन भेजा जा सकता है, जिससे विवेचना की प्रक्रिया सरल होगी।
प्रयागराज, संवाददाता। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग की ओर से आयोजित पांच दिवसीय मेडिको-लीगल कार्यशाला में विशेषज्ञों ने गुरुवार को साक्ष्यों के संकलन, घटनास्थल की फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंट और डीएनए परीक्षण के तकनीकी पहलू पर विचार व्यक्त किए। पोस्टमार्टम हाउस प्रभारी व फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की ओर से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसके माध्यम से पंचनामा को भी अब थाने से ऑनलाइन भेजा जा सकता है। इससे विवेचना की प्रक्रिया सरल होने के साथ भागदौड़ भी कम होगी। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना होने पाए इसके लिए चैन ऑफ कस्टडी का ध्यान रखना चाहिए।विधिविज्ञान
प्रयोगशाला लखनऊ के फॅारेंसिक विशेषज्ञ डॉ. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हत्या के मामले में यह सिद्धांत है कि अपराधी या कोई साक्ष्य छोड़ जाएगा या साक्ष्य साथ में ले जाएगा। इसलिए दोनों पहलू को देखना जरूरी होता है। साक्ष्य एकत्र करते समय यदि किसी कारण से हैंडग्लब्स उपलब्ध नहीं रहता तो सफेद ए-4 साइज के पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो डीएनए टेस्ट में समस्या होगी। रेप के मामले में पीड़िता का रक्त परीक्षण दो बार कराना चाहिए। पहला घटना के समय और दूसरा आरोपी को पकड़ने के बाद भी। इससे शिकायत सही है या गलत इसकी पुष्टि करने में आसानी होगी। एमएलएन के फॉरेंसिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार राय ने फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग, पुलिस विभाग और डॉक्टरों के आपसी समन्वय और शुआट्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉ.मनीष मिश्र ने घटना स्थल की प्रबंधन पर विचार व्यक्त किए। फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. अर्चना कौल ने अतिथि वक्ताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. रवि प्रताप सिंह, डॉ. मनीष बहादुर गौर, डॉ. सौरभ सिंह, डॉ. योगेश कुमार मेहता, डॉ. अनुराधा कश्यप, डॉ. अरविंद कुमार मौजूद रहे।
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