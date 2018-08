भाई से सुलह के मूड में अलागिरी, बोले-मैं आने को तैयार, स्टालिन को मंजूर नहीं'

भाई से तकरार के बाद डीएमके से निष्कासित चल रहे करुणानिधि के बड़े बेटे एमके अलागिरी के तेवर अब ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अलागिरी ने आज कहा कि वे डीएमके में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके भाई स्टालिन को यह मंजूर नहीं है।

याद दिला दें कि 2014 में अलागिरी को उनके पिता करुणानिधि ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अलागिरी लगातार स्टालिन के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे थे।

We are ready to join with them (DMK), he (MK Stalin) is not ready to accept us: Expelled DMK leader MK Alagiri in Madurai pic.twitter.com/Ux7LazhLyC