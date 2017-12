ठंड का प्रकोप: शीत लहर की चपेट में दिल्ली और उत्तर भारत, अभी नहीं मिलने वाली है राहत

उत्तर भारत में आज सर्द मौसम बना रहा। पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के कई हिस्सों में घना कोहरा रहा तथा कुछ जगहों पर तापमान के शून्य के आसपास रहा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में ठंडी हवाएं चलने की वजह मौसम सर्द बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो औसत से चार डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक शुक्रवार को भी यही स्थिति रहने की संभावना है।

गुरुवार को बढ़ी सर्दी

दिल्ली और एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है। इस कोहरे की वजह से 25 ट्रेनें देरी से, दो का समय बदला गया और 12 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली में गुरुवार को ठंडी हवाएं चल रही थीं और कई इलाकों में सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सफदरजंग वेधशाला में रिकॉर्ड तापमान को शहर का औपचारिक तापमान माना जाता है। गुरुवार को कोहरे की वजह से कई स्थानों पर दृश्यता का स्तर 700 मीटर तक गिर गया। पालम मौसम स्टेशन में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को हल्के से मध्यम स्तर तक का कोहरा छाए रहेगा और आसमान के साफ रहने का अनुमान जताया है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

#Delhi: 25 trains delayed, two rescheduled and 12 cancelled due to #fog, low visibility in the national capital (Morning visuals from #Rajpath area) pic.twitter.com/0prJtOWS4H