श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन

नरकटियागंज, हिसं। पूर्व मध्य रेलवे ने रक्सौल व देवघर के बीच चलने वाली श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का विस्तार अब नरकटियागंज जंक्शन तक दे दिया है। यह ट्रेन एक से 31 अगस्त तक परिचालित होगी। नरकटियागंज समेत पश्चिम चंपारण जिले के देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी की खबर हिन्दुस्तान में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। यात्रियों का कहना है कि हिन्दुस्तान की खबर का असर है कि रक्सौल से परिचालित होने वाली श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का विस्तार नरकटियागंज तक दिया गया है। विभागीय आदेश के मुताबिक 05547 नरकटियागंजझ्र रक्सौल स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी। वहीं 05548 रक्सौल-नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रत्येक शनिवार एवं सोमवार को होगा।

इस अवधि में नरकटियागंज से 9 फेरे तथा रक्सौल से 10 फेरे लगेंगे। रेल अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए यह विशेष सेवा 05545/05546 रक्सौलझ्रदेवघर श्रावणी मेला स्पेशल के रैक से संचालित होगी। ट्रेन में 18 कोच लगाए गए हैं। इस ट्रेन में नरकटियागंज से देवघर तक यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलेगी। 05547 नरकटियागंज रक्सौल स्पेशल ट्रेन 23:15 बजे (गुरुवार एवं शनिवार) खुलकर 00.20 बजे रक्सौल पहुंचेगी। इसके बाद यही रैक 05545 रक्सौल-देवघर श्रावणी मेला स्पेशल के रूप में 00:30 बजे रक्सौल से प्रस्थान कर 17:05 बजे देवघर पहुंचेगी। यह ट्रेन शुक्रवार, रविवार एवं मंगलवार को संचालित होगी।वापसी में 05546 देवघरझ्ररक्सौल श्रावणी मेला स्पेशल 18:05 बजे देवघर से प्रस्थान कर अगले दिन 11:40 बजे रक्सौल पहुंचेगी। इसके बाद यही रैक 05548 रक्सौलझ्रनरकटियागंज स्पेशल के रूप में 11:50 बजे रक्सौल से प्रस्थान कर 13:15 बजे नरकटियागंज पहुंचेगी।