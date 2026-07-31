Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मुंगेर में किया संगठन विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, बिहार ने मुंगेर जिले में कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विक्रम सिंह ने नियुक्ति पत्र जारी कर नवमनोनीत नेताओं से संगठन को मजबूत करने और सामाजिक एकता के लिए सक्रिय रहने की अपील की। निर्धारित पदों में जिला अध्यक्ष, युवा प्रदेश सचिव, और मीडिया पदाधिकारी शामिल हैं।

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मुंगेर में किया संगठन विस्तार

हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, बिहार द्वारा संगठन विस्तार अभियान के तहत मुंगेर जिले एवं प्रमंडल स्तर पर कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विक्रम सिंह ने नियुक्ति पत्र जारी कर नवमनोनीत पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती और सामाजिक एकता के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। जारी नियुक्ति सूची के अनुसार प्रखंड के केंदुआ गांव निवासी नीतीश कुमार सिंह को मुंगेर जिला अध्यक्ष, अग्रहण गांव निवासी चंदन सिंह चौहान को युवा प्रदेश सचिव, शामपुर निवासी प्रेम मोहन सिंह को मुंगेर प्रमंडल अध्यक्ष, नवीन कुमार सिंह को मुंगेर प्रमंडल उपाध्यक्ष, सौरभ कुमार सिंह को युवा जिला महासचिव तथा नीरज कुमार को जिला मीडिया पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विक्रम सिंह ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज को संगठित करना, युवाओं को नेतृत्व से जोड़ना तथा सामाजिक हितों की रक्षा के लिए मजबूत संगठन तैयार करना है। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की गरिमा बनाए रखते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Bihar Munger News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।