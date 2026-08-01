सुधा लगाएगा प्रतिदिन 20 हजार किलो दही उत्पादन का नया प्लांट

उत्तर बिहार में दूध और दही की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिमुल) चार नए संयंत्र लगाएगा। इनमें से दो संयंत्र मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 8 जुलाई को इन संयंत्रों की आधारशिला रखेंगे। इससे दूध-दही की आपूर्ति में सुधार होगा।

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। उत्तर बिहार में दूध और दही की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिमुल) चार नए संयंत्र लगाएगा। फिलहाल इनमें से दो संयंत्र मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में लगाए जाएंगे। इनके निर्माण की आधारशिला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रख सकते हैं। तिमुल मुख्यालय से जुड़े अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

संयंत्रों का विवरण तिमूल के प्रबंध निदेशक फूल कुमार झा ने बताया कि मुजफ्फरपुर में दही उत्पादन प्लांट और सीतामढ़ी में दूध पाउडर बनाने का संयंत्र लगाया जाएगा। इसके अलावा, गोपालगंज और बेतिया में प्रतिदिन एक-एक लाख लीटर क्षमता का आधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण है। इसके लिए राज्य मुख्यालय से अनुमति मिलने के साथ राशि का आवंटन हो चुका है। इनके पूरा होने से उत्तर बिहार में पूरे साल मांग के अनुरूप दूध-दही की आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही, तिमुल से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों और जीविका दीदियों को भी लाभ मिलेगा। सीतामढ़ी की दूध पाउडर उत्पादन इकाई और मुजफ्फरपुर में दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला मुख्यमंत्री आगामी 8 जुलाई को रख सकते हैं। इसके लिए सीतामढ़ी में कार्यक्रम आयोजन होने की संभावना है।

उत्पादन क्षमता झा ने बताया कि मुजफ्फरपुर स्थित सुधा डेयरी के परिसर में 12 करोड़ रुपये की लागत से स्वचालित मशीन वाला दही उत्पादन प्लांट लगेगा। इससे हर दिन 20 हजार किलोग्राम दही का उत्पादन होगा। पहले से सुधा 45 हजार किलोग्राम दही का उत्पादन करता है। अब कुल 65 हजार किलोग्राम दही उत्पादन की क्षमता हो जाएगी। सीतामढ़ी में दूध पाउडर बनाने का संयंत्र 76 करोड़ की लागत से लगेगा। इसकी उत्पादन क्षमता 30 एमटी प्रतिदिन की होगी।

उत्पादन की गुणवत्ता बयान:

आधुनिक मशीनों और तकनीक से उत्पादन करने के कारण उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी। दूध संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की पूरी व्यवस्था मजबूत होगी। किसानों से अधिक मात्रा में दूध की खरीद की जा सकेगी। दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

- फूल कुमार झा, प्रबंध निदेशक, तिमुल