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अभा स्वर्णकार संघ जिला विस्तार 22 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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बेरमो में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का विस्तार अब 22 अगस्त को होगा। बोकारो जिलाध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद सोनी ने बताया कि 10 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम एक अप्रिय घटना के कारण टल गया। संघ का उद्देश्य समाज के हर एक व्यक्ति की भलाई में सहयोग करना है।

अभा स्वर्णकार संघ जिला विस्तार 22 को

बेरमो। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ बोकारो जिला का विस्तार अब आगामी 22 अगस्त को किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए संघ के बोकारो जिलाध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद सोनी ऊर्फ भोला सोनी ने बताया कि समिति का विस्तार 10 अगस्त को किया जाना था। परंतु समाज के ही एक व्यक्ति के यहां अप्रिय घटना घटने के कारण तिथि को आगे बढ़ाई गई है। हमारा प्रयास है कि समाज के हर एक व्यक्ति के सुख-दुख में समाज का अन्य हर एक व्यक्ति साथ खड़ा रहे, तभी एक समाज सशक्त हो सकता है।

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