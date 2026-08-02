होलकर महासभा के प्रदेश संयोजक बने सतीश चंद्र
कल्याणपुर में भारतीय होलकर महासभा के संगठन विस्तार कार्यक्रम की बैठक हुई। बैठक में धर्मेंद्र सिंह पाल फौजी के अध्यक्षता में नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें सतीश चंद्र पाल प्रदेश संयोजक, अनिल पाल कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं का मनोनयन शामिल है।
कल्याणपुर। भारतीय होलकर महासभा के संगठन विस्तार कार्यक्रम की बैठक कल्याणपुर के एक गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह पाल फौजी की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्वसम्मति से सतीश चंद्र पाल प्रदेश संयोजक, अनिल पाल कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, जितेंद्र पाल प्रदेश उपाध्यक्ष और विमल पाल प्रदेश मंत्री मनोनीत हुए। साथ ही कन्नौज के आलोक पाल, उन्नाव के पिंटू पाल, औरैया के शुभम पाल, जालौन के नरेंद्र पाल, कानपुर शहर के विनोद पाल, कानपुर देहात के अजय पाल और कानपुर ग्रामीण के राहुल पाल जिलाध्यक्ष घोषित हुए। विनोद पाल को कानपुर ग्रामीण का जिला संयोजक और मयंक राजपाल को कानपुर नगर चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रभारी घोषित किया गया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें