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राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित होगा एसएनएमएमसीएच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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मेडिकल कॉलेज धनबाद के व्यापक पुनर्विकास को 197 करोड़ की स्वीकृति, 250 एमबीबीएस, 200 पीजी और 50 पोस्ट पीजी सीटों की व्यवस्था विकसित होगी, परियोजना वर्ष

राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित होगा एसएनएमएमसीएच

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमएमसीएच), धनबाद को राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसके तहत वर्तमान 100 एमबीबीएस सीटों को बढ़ाकर 250, पीजी सीटों को 16 से बढ़ाकर 200 तथा पोस्ट पीजी की सुपर सपेशलिटी सीटों को 50 करने के अनुरूप आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। इसके साथ ही अन्य सहायक सुविधाओं और सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि मेडिकल कॉलेज भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

स्वास्थ्य विभाग का निर्णय

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मेडिकल कॉलेज के व्यापक पुनर्विकास एवं उन्नयन के लिए 197 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस 197 करोड़ में 2.30 करोड़ की अलग से स्वीकृति आवश्यक मशीन एवं उपकरणों के अधिष्ठापन के लिए दी गयी है। जबकि, शेष 194 करोड़, 73 लाख 42 हजार 600 रुपए की स्वीकृति पुनर्विकास के लिए दी गयी है। अपर मुख्य सचिव के अनुसार यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक राज्य योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना चार वर्षों में (2026-27 से 2029-30) चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। जिसमें पहले और अंतिम वर्ष 20-20 प्रतिशत तथा बीच के दो वर्षों में 30-30 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी।

आवासीय परिसर का निर्माण

परियोजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्राध्यापकों के लिए 13 फ्लोर के बहुमंजिला आवासीय भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट पीजी रेजिडेंस ब्लॉक का भी निर्माण प्रस्तावित है, जिससे विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं वरिष्ठ रेजिडेंट्स के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। भवन निर्माण के साथ-साथ परियोजना में आधुनिक फर्नीचर, विद्युत व्यवस्था, प्लंबिंग, अग्निशमन प्रणाली तथा अन्य आवश्यक तकनीकी कार्यों को भी शामिल किया गया है। इससे मेडिकल कॉलेज परिसर को सुरक्षित, आधुनिक और कार्यकुशल बनाया जाएगा। अस्पताल एवं शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का समुचित विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

पुराने भवनों का निष्पादन

पुनर्विकास योजना के तहत परिसर में मौजूद पुराने, जर्जर और अनुपयोगी भवनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इसमें पुराने ओपीडी भवन, परित्यक्त भवन, पुराने मोर्चरी एवं पोस्टमार्टम भवन सहित अन्य संरचनाओं का ध्वस्तीकरण प्रस्तावित है, ताकि नए भवनों और आधुनिक चिकित्सा अधोसंरचना के निर्माण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जा सके। यह परियोजना वर्ष 2026-27 से 2029-30 के दौरान चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इसके लिए संबंधित वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं।

सामान्य प्रश्न

शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी?
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 की जाएगी।
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