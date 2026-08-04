कैबिनेट::: अब 25 ट्रेड के कारीगरों को मिलेंगी सरकारी मदद

आधिकारिक बैठक में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का दायरा 11 से बढ़कर 25 ट्रेडों तक किया गया है। इसमें अब मूर्तिकार, मोबाइल मरम्मत और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत जैसे नए ट्रेड शामिल हैं। कारीगरों को 10 दिन का मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और 15 हजार रुपये की टूल किट के साथ 10 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण भी मिलेगा।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान का दायरा बढ़ा, 10 लाख तक बिना ब्याज के ऋण 10 दिन का मुफ्त प्रशिक्षण, 15 हजार तक की टूल किट भी मुफ्त मिलेगी

लखनऊ। विशेष संवाददाता

योजना का विस्तार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के तहत विश्वकर्मा सम्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अभी 11 ट्रेडों के कारीगरों को ट्रेनिंग से लेकर वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती थी लेकिन अब 25 ट्रेडों में सुविधाएं मिलेंगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 14 नए ट्रेडों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2 के तहत शामिल करने को मंजूरी दी गई।

नए ट्रेडों का समावेश प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय दस्तकारो तथा पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, टोकरी बुनकर, सुनार, नाई, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं धोबी के आजीविका साधनों को मजबूत कर जीवन स्तर सुधारने में मदद की जाती है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-2 के तहत मूर्तिकार, मालाकार, दूधवाला, भरभूजा तथा मछुआरा के साथ मोबाइल मरम्मत, ऑटोमोबाइल मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत, विद्युत सामान की मरम्मत, प्लम्बर, कम्प्यूटर मरम्मत, सोलर इंस्टॉलेशन, डिजिटल फोटोग्राफी तथा सौंदर्य एवं वेलनेस समेत 14 नए ट्रेड जोड़ दिए गए हैं। इनको मिलाकर कुल 25 ट्रेड में कार्यरत कारीगरों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

प्रशिक्षण और ऋण प्रक्रिया योजना के तहत कारीगरों को मांग के मुताबिक 10 दिन का मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद कारीगरों की कार्यक्षमता, दक्षता तथा उत्पाद गुणवत्ता में वृद्धि के लिए के लिए 15 हजार रुपये की टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रेंड लाभार्थियों को 10 लाख तक ऋण परियोजना लागत के सापेक्ष 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी तथा बिना गारंटी तथा बिना ब्याज के 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।