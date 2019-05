एग्जिट पोल को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया खारिज, ट्वीट कर लिखी ये बात

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने सभी एग्जिट पोल (Exit Poll 2019) को पूरी तरह से खारिज कर दिया और 23 मई को नतीजों का इंतजार करने को कहा। थरूर ने दावा किया कि एक्जिट पोल गलत होते हैं। उन्होंने अपनी बात सही साबित करने के लिये आस्ट्रेलिया के चुनाव का हवाला दिया जहां कई एक्जिट पोल गलत साबित हुए।

I believe the exit polls are all wrong. In Australia last weekend, 56 different exit polls proved wrong. In India many people don’t tell pollsters the truth fearing they might be from the Government. Will wait till 23rd for the real results.