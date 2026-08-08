भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका पर प्रदर्शनी शुरू
मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू और बिहार अभिलेखागार के संयुक्त तत्वावधान में 'भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका' पर दो दिवसीय प्रदर्शनी शुरू हुई। कुलपति प्रो. दिनेश चन्द्र राय ने बताया कि यह प्रदर्शनी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को विद्यार्थियों को समझाने में मदद करेगी। दर्शकों की बड़ी संख्या उपस्थित रही।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू के इतिहास विभाग एवं पटना स्थित बिहार राज्य अभिलेखागार के संयुक्त तत्वावधान में “भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका” विषय पर दो दिवसीय प्रदर्शनी शनिवार को शुरू हुई। कुलपति प्रो. दिनेश चन्द्र राय ने कहा कि यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को मूल अभिलेखों के माध्यम से समझने का अवसर प्रदान करेगी।प्रदर्शनी का उद्घाटन कुलपति प्रो. राय, बिहार राज्य अभिलेखागार की पुराभिलेखपाल डॉ. रश्मि किरण, रामकुमार सिंह एवं सरपंच राम ने संयुक्त रूप से किया। कुलपति ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के ऐतिहासिक योगदान, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष तथा महत्वपूर्ण अभिलेखीय दस्तावेजों से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाएगा।
प्रदर्शनी में इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो. रेणु कुमारी, कार्यक्रम के समन्वयक प्रो. पंकज कुमार सहित इतिहास विभाग के प्रो. वीरेंद्र कुमार, डॉ. शिवेश कुमार, डॉ. अंशु त्यागी, डॉ. गौतम चंद्रा एवं डॉ. सत्यप्रकाश राय उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं शोधार्थी भी मौजूद रहे।
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