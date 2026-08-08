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सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य प्रदर्शनी ने बच्चों ने दिखाए हुनर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज, कलान में सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य के विषयों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों ने ताजमहल, सती प्रथा, भारतीय रिजर्व बैंक, स्मार्ट सुपर मार्केट जैसे मॉडल प्रस्तुत किए। प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की। शिक्षकों ने भी सफलता में योगदान दिया।

सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य प्रदर्शनी ने बच्चों ने दिखाए हुनर

अखण्डनगर, संवाददाता । श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज, कलान में सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह एवं प्रधानाचार्य डॉ. आशुतोष सिंह ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानविकी वर्ग एवं वाणिज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर विद्यार्थियों ने आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक मॉडल और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों में ताजमहल, सती प्रथा, मुद्रा का विकास, स्मार्ट सुपर मार्केट, सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिपूर्ति श्रृंखला, हॉस्पिटल मॉडल, भारत का मानचित्र, इसरो, राम मंदिर तथा दिन-रात होने की प्रक्रिया सहित अनेक विषयों को रचनात्मक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया।

प्रदर्शनी में विद्यालय के आर्यभट्ट हाउस, विवेकानंद हाउस, रमन हाउस एवं भाभा हाउसके विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी के आयोजन में भूगोल प्रभारी करुणेश चौरसिया, इतिहास प्रभारी आशीष सिंह, नागरिक शास्त्र प्रभारी सुधा सिंह, अर्थशास्त्र प्रभारी जनार्दन यादव, वाणिज्य प्रभारी कैलाश प्रकाश सिंह, समाजशास्त्र प्रभारी नीलम यादव एवं सामाजिक विज्ञान के प्रमोद कुमार सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रदर्शनी में प्रस्तुत मॉडलों एवं प्रोजेक्टों का मूल्यांकन करने के लिए उप-प्रधानाचार्य डॉ. आनंद प्रकाश सिंह, पंकज कुमार सिंह, करुणेश कुमार चौरसिया, कृष्ण कुमार यादव, आलोक कुमार सिंह एवं संतोष त्रिपाठी निर्णायक मंडल के रूप में उपस्थित रहे। प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह एवं प्रधानाचार्य डॉ. आशुतोष सिंह ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की।

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